Türkiye’nin dört bir yanı ormanlarla kaplı. Ancak ne yazık ki her yıl binlerce hektar orman yanarak yok oluyor. Üstelik çoğu da insan kaynaklı yangınlarla. Orman yangınlarına, doğru ve etkili müdahale kadar, yangın sonrası zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması da oldukça önemli.

Yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar, düşük nem ve insan etkisi. Her yıl binlerce hektar orman bu sebeplerle yok oluyor.

Türkiye’nin yaklaşık yüzde 27’si ormanlarla kaplı, ancak ne yazık ki yüzde 60’ı riskli bölgelerde. Son 10 yılda 66 bin hektar orman çıkan yangınlarda yok oldu.

Son 10 yılın verilerine göre, Türkiye'de her yıl ortalama 2 bin 338 orman yangını çıkıyor. Her yıl 6 bin 665 hektar orman yok oluyor. Yangınların yüzde 12'si yıldırım kaynaklı. Ancak ne yazık ki yüzde 88'inin altında insan faktörü yatıyor.

Doğanın eski görünümüne kavuşması için ise vakit kaybetmeden düğmeye basılıyor.

Yangının hemen ardından ekipler yanan bölgenin yeşillendirilmesi için çalışmalara koyuluyor. Önce yanan ağaçlar kesiliyor yani sanılanın aksine yanan bölgelere otel değil yine ağaçlandırma çalışması yapılıyor.

Ağaçlar damgalanarak işaretleniyor sonra ağaçlar yarı mamül haline getiriliyor, ekonomiye kazandırılmak üzere satış istif depolarına taşınıyor. İlk yağmurlardan sonra alanlara fidan dikilerek tekrar ağaçlandırıyoruz.

Adrasan, Antalya’nın doğa harikası tatil bölgelerinden biri, 2014 ve 2016 yangınlarında 660 hektar orman bu bölgede yok oldu. Türkiye’nin yangınla kaybettiği bölgelerden yalnızca biri.

Yanan alanın genç bir ormana dönüşmesi en az 30 yıl alıyor

Toprak iyileşiyor, yaralar sarılıyor. Ancak yanan bitki örtüsünün genç bir ormana dönüşmesi için en az 30 yıl gerekiyor. Türkiye’de, son on yılda 46 bin 852 hektar orman hayata döndürüldü. Turizm bölgeleri olan Antalya Adrasan, İzmir Meryemana, Balıkesir Ayvalık'taki Cennet Koyu'nda yanan alanların tamamı yeniden ağaçlandırıldı.

776 yangın gözetleme kulesinden termal kameralarla takip ediliyor

Orman canlılarının yaşam alanı ormanların, yangınla yok olmasını önlemenin yolu, doğru ve etkili müdahale. Yangınlara anında müdahale için Türkiye'nin dört bir yanında 776 yangın gözetleme kulesi bulunuyor. Kulelerde bulunan termal kameralar risk oluşmaya başladığı andan itibaren merkeze uyarıda bulunuyor. Dumanların erken tespiti, ekiplere 2 dakika kazandırıyor. Bu da onlarca hektar ormanın kurtulması demek.

Haber: Cemile Nur

Kamera: Ufuk Ulusoy