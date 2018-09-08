SOLOTÜRK'ün Aydın gösterisi hayran bıraktı

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, SOLOTÜRK gösteri sundu.

Gösteriyi izlemek isteyen binlerce kişi, Ilıcabaşı Mahallesi'nde bulunan Ayter Alanı'na gitti. Birçok vatandaş ise evlerinin çatılarından o anları izledi.

F-16 uçağıyla birbirinden tehlikeli ve zor hareketleri yaparak gösterisini gerçekleştiren Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan, seyircilerden bol bol alkış aldı.

Gösteri sonrasında ekip adına Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: DHA