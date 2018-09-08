Balıkçı tezgahlarında en çok palamut tercih ediliyor

Marmara'da geçen yıl tanesi 30 liradan satılan palamut, bu yıl tezgahlarda boyuna göre 10 liradan alıcı buluyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, yeni sezonda balıkçı tezgahlarında vatandaşların en çok palamudu tercih ettiğini söyledi.

"Vatandaşlarımız bu yıl bol bol balık tüketebilecek"

Pehlivanoğlu, sezonun geçen yıla göre daha bereketli başladığını ifade ederek, "Bu yıl balıkçılarımız sezondan daha memnun. Geçen yıla göre denizden daha çok balıkla dönüyorlar. Tezgahlardaki balık çeşidi arttı. Geçen yıl neredeyse olmayan palamut bu yıl bol miktarda var. Bu yıl fiyatlar da uygun olduğu için vatandaşlar bol bol palamut tüketiyor. En çok tercih edilen balık palamut" dedi.

Balığın bol çıkmasının ilerleyen günlerde fiyatlara da yansıyacağını beklediklerini aktaran Pehlivanoğlu, "Bu yıl vatandaşlarımız bol bol balık tüketebilecek gibi görünüyor" diye konuştu.

Balık tezgahları şenlendi

Balıkçı Hasan Erol da sezonun açılmasıyla balık tezgahların şenlendiğini ifade etti. Erol, şunları kaydetti:

"Bu sene sezon daha bereketli açıldı. Uskumru, mezgit ve geçen yıl olmayan palamut bu sene bol. Boyutuna göre, 10,15 ve 20 liraya kadar palamutlar var. Geçen yıl palamudun fiyatı 30-35 lira seviyelerindeydi. İlerleyen günlerde balığın çıkışına göre fiyatlarda da değişiklik olur."

Kaynak: AA