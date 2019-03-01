Antalya'nın fethinin 812. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, 3 Mart Pazar günü gösteri yapacak olan SOLOTÜRK, Konyaaltı Sahili ve Karaalioğlu Parkı falez açıklarında deneme uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK, yapacağı gösteri öncesi bugün öğle saatlerinde yaklaşık 15 dakika deneme uçuşu gerçekleştirdi.

Prova uçuşunu izleyenler, fotoğraf ve görüntü çekmeye çalıştı.

Alçak uçuşlar da gerçekleştiren ekibe, izleyenler alkışlarla destek verdi.

SOLOTÜRK ekibi, 3 Mart’ta Konyaaltı Sahili’nde gösteri yapacak.

Kaynak: AA, İHA