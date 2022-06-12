Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen `Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü`, 400 kişinin katılımıyla üçüncü gününde de devam etti.

Yürüyüşçüler kimi zaman sıcak hava ile kimi zaman ise şiddetli yağmur ile mücadele ediyor. Zorlu patika yollarda devam eden `Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü` iç ısıtan görüntülere de sahne oluyor.

`Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü`nün ilk başladığı anda kafileye bir sokak köpeği de dahil oldu. İlk başta katılımcılar sokak köpeğinin bir süre kendileri ile yürüyeceğini, daha sonra ise ayrılacağını düşündü.

Köpeğe 'İstiklal' ismi verildi

Ancak, sokak köpeği yürüyüşten ayrılmayarak 70 kilometre boyunca yürüdü. İnebolu’dan Seydiler ilçesine kadar gelen sokak köpeği tüm katılımcıların dikkatini çekmeyi başardı. `İstiklal` ismini verdiler Sokak köpeğine katılımcılar tarafından `İstiklal` adı verildi. `İstiklal` katılımcılarla birlikte kamp yapıyor, yürüyüşçülerle birlikte yemek yiyip su içiyor. Ayrıca köpek, dinlenme aşamalarında bulduğu su birikintilerine girerek serinliyor.

Sevimli halleriyle tüm yürüyüşçülerin maskotu olan köpeğe yürüyüş sonunda sembolik olarak madalya verileceği öğrenildi. Daha sonra `İstiklal`in Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından koruma altına alınacak.

"Üçüncü günde hala bizimle yürümeye devam ediyor"

Atatürk ve İstiklal Yolu’nu yürüyen Adem Salcıoğlu, şöyle konuştu:

“Köpeğimiz, İnebolu’dan bize katıldı İstiklal Yolu yürüyüşünde. Bugün üçüncü gün ve bizimle hala yürümeye devam ediyor. Akşam bizimle kamp yapıyor, sabah bizimle yola çıkıyor. Bu arkadaşımızın adı İstiklal olsun artık. Çünkü İstiklal Yolu’nun o duygusunu, o ruhunu bence hissettiği için bizimle beraber geliyor. Onun bu duyguları hissettiğine inanıyorum. Özel bir köpek”