Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de devrilen ağaç 2 otomobile zarar verdi
İstanbul Kadıköy'de, apartman bahçesindeki ağaç 2 aracın üzerine düştü. Ağaç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kesildi.
Göztepe Mahallesi Tanzimat Sokak'ta daha önce kentsel dönüşüm için yapılan temel kazısı sırasında kökleri zarar gören 10 metre uzunluğundaki ağaç, dün geceden beri süren sağanağın etkisiyle yan taraftaki apartmanın bahçesine devrildi.
Otopark olarak kullanılan bahçedeki 2 aracın üzerine düşen ağaç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kesildi.
Ağacın altında kalan 2 otomobilde hasar oluştu.
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