Haber Giriş: Kaynak: İHA
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar yazıldı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da sokağa çıkma yasağına ilişkin Esenyurt Meydanı'nda uygulama yapan polis ekipleri, yasağa uymayan kişilere 389'ar lira para cezası uyguladı.
Dün gece 00.00'dan itibaren belirli şartlar dışında İstanbul'un da aralarında olduğu 31 kent için sokağa çıkma yasağı getirilmişti.
Getirilen yasaklar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis tarafından uygulama yapılmaya başlandı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından Esenyurt Meydanı'nda yapılan uygulamalarda kurallara uymayan vatandaşlara 389'ar Türk Lirası para cezası kesildi.
Polisin gün boyu uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.
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