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Türkiye
AA 21.11.2023 11:46

Sobadan çıkan kutu PKK'nın elebaşı Sabri Ok'un ağabeyini deşifre etti

Adıyaman'da, bir hurdacının satın aldığı sobadan çıkan kutudaki terör örgütü PKK/KCK'ya ait belgeler sayesinde yakalanan örgütün elebaşlarından Sabri Ok'un ağabeyi Mehmet Ok'a 22,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Sobadan çıkan kutu PKK'nın elebaşı Sabri Ok'un ağabeyini deşifre etti

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanık Mehmet Ok hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Mehmet Ok hakkında hazırlanan iddianame, Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hurdacılık yapan bir kişinin merkeze bağlı Çokpınar köyünde Mehmet Ok'tan 75 liraya satın aldığı hurda sobayı parçalarken içerisinde bulduğu kutuda terör örgütüne ait bilgi ve belgelere rastladığı belirtildi.

Hurdacının durumu jandarmaya bildirmesiyle sanığın yakalandığı bilgisi verilen iddianamede, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride bulunan "Mizgin" kod adlı Arzu Ok’un babası ve Sabri Ok'un ağabeyi olan sanık Mehmet Ok'un farklı yıllarda terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki kamplarına gidip kızı ve kardeşiyle görüştüğü kaydedildi.

İddianamede, terör örgütü mensuplarıyla fotoğrafları bulunan Mehmet Ok'un örgüte destek sağladığı ve onlarla hareket ettiği anlatılarak, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 22 yıl 6 ay hapsi talep edildi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Adıyaman PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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