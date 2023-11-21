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Türkiye
AA 21.11.2023 11:40

4 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "sarı" kod uyarısında bulundu. 4 kentte kuvvetli yağış bekleniyor.

4 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz kıyılarında devam eden sağanağın, bu akşam saatlerine kadar Giresun'un doğusu ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kıyı kesimlerinde sürmesi bekleniyor.

Bu bölgedeki kuvvetli yağmur ve sağanağın, yüksek kesimlerde yerini yoğun kara bırakacağı tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ETİKETLER
Giresun Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji Sağanak Trabzon Yağış
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