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Türkiye
AA 14.06.2023 16:40

Siyez buğdayından yaptığı şekerpareler büyük ilgi görüyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde bir pastaneci, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit Buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayından şekerpare üreterek farklı illere gönderiyor.

Siyez buğdayından yaptığı şekerpareler büyük ilgi görüyor

Kastamonu'da, Anadolu topraklarında 10 bin yıldır yetiştirilen ve "buğdayın atası" olarak nitelendirilen siyez buğdayından yapılan şekerpare ilgi görüyor.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit Buğdayı"olarak da bilinen siyez buğdayı, araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşuyor. Siyez buğdayı ve ona bağlı ürünlerin imalatı, doğal ürünlere taleple giderek artıyor.

Siyez ekiminin yoğun yapıldığı Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kardeşiyle pastane işleten İrfan Çakal, bu buğdaydan hazırladığı şekerpareleri Türkiye'nin farklı şehirlerine de gönderiyor.

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