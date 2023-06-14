Zonguldak'ta haksız kazanca 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, dün 'Paravan' adı verilen operasyon kapsamında 4 adrese baskın yaptı.

5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde çok sayıda borç senedi, çek, icra ve temlik evrakı ele geçirildi. 3 şüpheli serbest bırakılırken, Ahmet D. ile Teyfik T. 'tefecilik' suçlaması ile adliyeye sevk edildi.

2 şüphelinin çek, senet imzalatıp, icra ya da temlik yolu ile 1 milyon TL haksız kazanç elde ettiği, temlik işlemlerini ise eşleri vasıtası ile yaptıkları belirlendi. Soruşturma sürüyor.