Mehmet Şevket Eygi'nin vefat haberi üzerine, başsağlığı mesajları arka arkaya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, vefat haberini sosyal medya hesabından, "Muhterem Mehmet Şevket Eygi beyi kaybettik. Başımız sağolsun" mesajıyla duyurdu.

Muhterem #mehmetsevketeygi beyi kaybettik. Başımız sağolsun. Mevla gani gani rahmet eylesin.



Cenazesi yarın (13 Temmuz Cumartesi) ikindi namazını müteakiben Fatih Camii’nden kaldırılacaktır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 12 Temmuz 2019

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi'nin vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Eygi'nin vefatını büyük üzüntüyle öğrendiğini belirten Oktay, "Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Gazeteci, yazar #MehmetŞevketEygi’nin vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan rahmet; yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay06) 12 Temmuz 2019

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, başsağlığı mesajında Eygi'nin daha çok mütefekkir yönüne dikkat çekti.

Muharrir, mütefekkir ve çok yönlü bir kültür adamı olarak cemiyet ve fikir hayatımızda mühim bir yer edinmiş olan Mehmet Şevket Eygi’nin vefatını teessürle öğrendim. Mehmet Şevket Eygi’ye rahmet; okurlarına, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) 12 Temmuz 2019

Bu yönüyle cemiyet ve fikir hayatına yaptığı katkıya değindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Çok kıymetli mütefekkir Mehmet Şevket Eygi Bey’i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyorum. pic.twitter.com/qsk01VnIsk — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 12 Temmuz 2019

"Çok kıymetli mütefekkir Mehmed Şevket Eygi Bey'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Eygi'yi, "Onuruna düşkün, değerlerinden taviz vermeyen, cesur bir kalem" olarak niteledi.

Türk matbuatının onuruna düşkün, değerlerinden asla taviz vermeyen, cesur kalemlerinden muhterem Mehmet Şevket Eygi bey hakka yürüdü.

Onu Selatin Camilerinde coşkulu kalabalıklarla kılınan sabah namazlarında esen bir rüzgar olarak hatırlayacağız.

Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/IAe4qIHNvC — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) 12 Temmuz 2019

"Onu Selatin camilerinde coşkulu kalabalıklarla kılınan sabah namazlarında esen bir rüzgar olarak hatırlayacağız" dedi.

Mehmet Şevket Eygi bir dönem Diyanet'te çalışmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bunu hatırlattı mesajında.

Bir dönem Diyanet İşleri Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürütmüş olan, kıymetli mütefekkir, münevver ve ilim adamı Mehmet Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) 12 Temmuz 2019

Eygi'nin mütefekkir ve münevver yönüne dikkat çekerek, yakınları ve sevenlerine başsağlığında bulundu.

Kaynak: TRT Haber

