Bir süredir sağlık sorunları yaşayan gazeteci, yazar Mehmet Şevket Eygi vefat etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin vefatı üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim" dedi.

Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.



Mehmed Şevket Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 12 Temmuz 2019

Erdoğan, Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine de başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, vefat haberini sosyal medya hesabından, "Muhterem Mehmet Şevket Eygi beyi kaybettik. Başımız sağolsun" mesajıyla duyurdu.

Muhterem #mehmetsevketeygi beyi kaybettik. Başımız sağolsun. Mevla gani gani rahmet eylesin.



Cenazesi yarın (13 Temmuz Cumartesi) ikindi namazını müteakiben Fatih Camii’nden kaldırılacaktır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 12 Temmuz 2019

Mehmet Şevket Eygi, 1933 yılında Zonguldak Ereğli'de doğdu.

Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi.

Gazeteciliğe Yeni istiklal gazetesinde başladı.

1961 yılında Adnan Menderes’in idamı üzerine “Zulümlerin En Alçakçası Kanunların Gölgesi’nde yapılandır” başlıklı yazısının ardından tutuklandı, hapse mahkum oldu.

Eygi, gazeteciliğinin yanında pek çok kitap da yazdı.

Mehmet Şevket Eygi'nin cenazesi, ikindi namazının ardından Fatih Camii'nden kaldırılacak.

Kaynak: TRT Haber