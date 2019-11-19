Siyanürle ölüm vakalarının artması üzerine harekete geçildi. Siyanür satışları takip edilecek.

Konu Beştepe'deki kabine toplantısında gündeme geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. Alınacak tedbirleri anlattı.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, siyanür satışına ilişkin, "Erişimin, satışın kontrol altına alınması, ayrıca bir takip sisteminin kurulmasına dönük çalışma yapılacak." diye konuştu.

Siyanür satışları mercek altına alınacak. Erişimi, satışı kontrol altında olacak. Satış sonrasında da takibi yapılacak.

Siyanürden ölüm vakalarına ilişkin, ilgili kurumlardan temsilcilerle emniyet genel müdürlüğünde geniş kapsamlı bir toplantı yapıldı.

Toplantıda siyanürün nasıl temin edildiği ve teminin nasıl önüne geçilebileceği gibi konular ele alındı. Aynı zamanda siyanürün internetten satışının önlenmesi noktasında Bilgi Teknolojileri Kurumunun görüşü alındı.

Tarım ve Orman, Ticaret, Sağlık ve Adalet Bakanlıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanlığından yetkililer siyanürle ölümlere karşı alınacak tedbirleri konuştu.

Kaynak: TRT Haber