Sivas'ta tır ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

E.Ç. idaresindeki tır ile Kangal Seyahat'e ait Muammer Biçil yönetimindeki yolcu minibüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Yağdonduran mevkiinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada minibüs sürücüsü Biçil ile araçta bulunan Mehmet Açıkgöz, İhsan Mahti ve Yılmaz Akpınar hayatını kaybetti, tır şoförü E.Ç ile Metin Güler ve komiser yardımcısı Mehmet Cansever yaralandı.

[Fotoğraf: AA]

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, olay yerine giderek kaza hakkında bilgi aldı.

Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu sabah saat 9.00 sıralarında Yağdonduran mevkisinde meydana gelen trafik kazasında maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da yaralı durumda. Bunlardan birisinin durumu kritik, diğerleri hafif yaralı durumda. Kazanın tırdaki dorsenin kayarak minibüsün üzerine devrilmesi sonucu meydana geldiğini düşünüyoruz. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı" dedi.

Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Şimşek, yaralıların Sivas Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyledi.