Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile yabancı plakalı tırın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
İran uyruklu Mahdi Sarbakhshi idaresindeki yabancı plakalı tır, Kayseri-Sivas kara yolu Pınarbaşı Kavşağı'nda, Ramazan Yıldız'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile aracında bulunan Bayram Demirci (52) yaralandı.
Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Etiketler: Trafik Kazası Sivas
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