İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, El Kaide ve HTŞ gibi terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çatışma bölgelerinde bulunan örgüte müzahir kişiler ile irtibatlı olduklarına dair istihbari bilgiler doğrultusunda, yabancı terörist savaşçıların yakalanmasına yönelik 7 ilçede 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli emniyete götürüldü.