2 Temmuz 1993'te Madımak olaylarında yaşamını yitiren 35 kişi, Sivas'ta anıldı.

Hayatını kaybeden sanatçı, şair ve yazarların aileleri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Seyrantepe Mahallesi'nde bir araya geldi.

Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen Madımak Oteli'ne doğru yürüyen kalabalık

binanın önüne karanfil bıraktı.

Eski Madımak Oteli binası önünde bir anma programı düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan da katıldı.

Ayhan, "Bundan 26 yıl önce burada müessif bir olay yaşandı. Sivas'ın adeta bağrına bir hançer saplanmış vaziyetteydi. Burada ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, ailelerine sabır diliyorum." dedi.

Anma programları, anı köşesine karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Kaynak: TRT Haber