Parçalı Bulutlu 31.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.06.2024 10:34

Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
[Fotograf: AA]

Doğanşar ilçesinde çiftçilikle uğraşan 74 yaşındaki 5 çocuk babası T.A'nın vücuduna bir hafta önce kene yapıştı. Doğanşar Devlet Hastanesi'ne giden T.A'nın vücudundaki kene çıkarıldı.

İki gün önce rahatsızlanan T.A, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan T.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

T.A'nın cenazesi, teslim edildiği yakınlarınca toprağa verilmek üzere Doğanşar ilçesine götürüldü.

ETİKETLER
Sivas KKKA
Sıradaki Haber
İl il bayram namazı saatleri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:27
En sıcak mayıs birçok ülkede ölümlere neden oldu
11:20
İsrailli bakandan skandal çağrı
11:13
Bayramda trafik denetimlerinde 66 bin 92 personel görev yapacak
11:06
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,52 oldu
11:04
Nisan ayı uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı
11:02
UNRWA, İsrail'in Google'da Ajansı hedef alan "gerçek dışı" iddialarını reddetti
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde akıcı yoğunluk yaşanıyor
FOTO FOKUS
Azim ve sevgi ile gelen başarı
Azim ve sevgi ile gelen başarı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ