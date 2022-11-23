Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Karacaören avlak bölgesinde 4 kişinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti.

Ekipler, 4 kişiyi avladıkları 5 yaşındaki yaban keçisi ile birlikte yakaladı.

[Fotoğraf: DHA]

Kaçak avcılara, avlak yerinde kota almadan avlanmaktan ayrı ayrı 1621 lira idari para cezası kesildi. Keçiyi vurduğu belirlenen kişiye ise 250 bin lira tazminat cezası verildi.

Toplamda kaçak avcılara 256 bin 484 lira para cezası kesildi.