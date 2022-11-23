Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 13:38Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sivas'ta kaçak avcılık yapan 4 kişiye 256 bin lira ceza
Sivas'ta ekipler, kaçak avcılık yapıldığını belirledi. Ekipler, yaban keçisi vuran kişi ile yanındaki 3 arkadaşına toplam 256 bin 484 lira para cezası uyguladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Karacaören avlak bölgesinde 4 kişinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti.
Ekipler, 4 kişiyi avladıkları 5 yaşındaki yaban keçisi ile birlikte yakaladı.
[Fotoğraf: DHA]
Kaçak avcılara, avlak yerinde kota almadan avlanmaktan ayrı ayrı 1621 lira idari para cezası kesildi. Keçiyi vurduğu belirlenen kişiye ise 250 bin lira tazminat cezası verildi.
Toplamda kaçak avcılara 256 bin 484 lira para cezası kesildi.
Etiketler: Sivas Kaçak Avcılık
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