Sivas'ın Divriği ilçesinde, demir yolunda personel taşımada kullanılan ve raylarda hareket eden mobil araç, Çaltı köyü yakınlarında tünel içerisinde bakım ve onarım yapan hurda ray toplayan iş makinesinin kepçesine çarptı.

Kazada Turan Tüzel, Adem Kirmit, Mustafa Çaylak, Cemal Bedir, Kemal Işıldak, Harun Reşit Türkoğlu, Adem İrem ve Hasan Kılıç yaralandı.

Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tüzel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Demir yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA