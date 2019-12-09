Türkiye
Kocaeli'de tır halk otobüsü ile çarpıştı: 20 yaralı09 Aralık 2019 Pazartesi 13:36 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 13:39
Kocaeli'de, tır ile halk otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'de, tır ile çarpışan halk otobüsü devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 20 kişi yaralanırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunuyor.
Kaynak: DHA
Etiketler: Kocaeli halk otobüsü trafik Kazası