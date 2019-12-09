1'i gri kategoride 5 terörist etkisiz hale getirildi09 Aralık 2019 Pazartesi 13:28 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 13:35
Muş kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 07-08 Aralık tarihlerinde operasyon düzenlendi.
2 gün süren operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden aranalarda 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan sözde Şenyayla sorumlusu Zinar Amed kod adlı Erdal Tekay olduğu tespit edildi.
Ayrıca söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristin sözde Amed Eyalati Dorşin Gücü sorumlusu Ciwan Tolhildan kod adlı Musa Kalkan olduğu belirlendi.
Kaynak: TRT Haber