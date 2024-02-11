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Türkiye
AA 11.02.2024 22:41

Sivas'ta Ermenilerce şehit edilen 71 asker anıldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 10 Şubat 1915'te Ermeniler tarafından şehit edilen 71 asker anıldı.

Sivas'ta Ermenilerce şehit edilen 71 asker anıldı
[Fotograf: AA]

Yeşilyayla Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği ve muhtarlık tarafından düzenlenen anma programı kapsamında köy camisinde mevlit okutuldu.

Mevlit programının ardından "şehitlik" olarak bilinen anıt mezarların olduğu bölgeye geçen ilçe protokolü ve vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua etti.

Sivas'ta Ermenilerce şehit edilen 71 asker anıldı

Kaymakam Ahmet Korkmaz, yaptığı konuşmada, tarihin sadece yazılanlardan ibaret olmadığını söyledi.

Şehitlere rahmet dileyen Korkmaz, "Programın düzenlenmesinde emeği olanları tebrik ediyorum. Geçen yıl depremden dolayı bu etkinliğimiz yapılmadı. Bundan sonraki yıllarda da bu anma etkinliğinin devam etmesini arzu ediyorum." dedi.

Sivas'ta Ermenilerce şehit edilen 71 asker anıldı

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise 1915 yılında meydana gelen bu hadiseyi canlı tutarak bu günlere taşıyan Yeşilyayla Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği ve muhtarlığa teşekkür ederek, "1071 yılından bugüne kadar bizlere bu vatanı bırakan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Dernek başkanı Hakan Koç da 10 şubat 1915 yılında yaşanan olaylarda askerlerin nasıl şehit düştüğünü anlatarak katılımcılara teşekkür etti.

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