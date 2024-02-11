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Türkiye
TRT Haber 11.02.2024 20:58

Mersin sahiline kamyonlarla kar getirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları'ndan toplanıp kamyonlarla sahile getirilen karla şenlik organize edildi.

Erdemli Belediyesi ekiplerince yüksek kesimlerden toplanan kar, 80 kamyona yüklendikten sonra etkinliğin düzenlendiği Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'na döküldü.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen şenliğe katılanlar, kar topu oynadı ve kayak yaptı.

Mersin sahiline kamyonlarla kar getirildi

Sahil kenarındaki etkinliğe aileleriyle giden çocuklar, beyaz örtüyle kaplanan meydanda gönüllerince eğlendi.

Ekipler de vatandaşlara sucuk ekmek ikram etti.

"Güzel havayı eğlenceye dönüştürdük"

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gazetecilere, şenliği geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Mersin sahiline kamyonlarla kar getirildi

Herkesin kar yağan bölgelere gitme fırsatı bulamadığını belirten Tollu, "Çocukların eğlenmesi için ayaklarına 80 kamyon kar getirdik. Güzel havayı eğlenceye dönüştürdük. Hem çocuklar hem aileleri eğlendi" dedi.

Şenliğe çocuğuyla katılan İbrahim Çortul ise sahilde kar görmenin güzel olduğunu kaydetti.

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Mersin sahiline kamyonlarla kar getirildi
Mersin sahiline kamyonlarla kar getirildi
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