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Türkiye
İHA 11.02.2024 18:53

Elektrikli battaniye evi yaktı

Burdur’da bir evde elektrikli battaniyeden çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elektrikli battaniye evi yaktı
[Fotograf: İHA]

Yangın, Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi Fakir Baykurt Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi.

Yabancı uyruklu şahısların kaldığı evde prizde unutulan elektrikli battaniyenin tutuşmasıyla yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elektrikli battaniye evi yaktı

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürülürken, yangın esnasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

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Burdur Yangın
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