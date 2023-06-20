Sivas'ta 6 bin 500 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen operasyonda, Kırgızistan'dan Türkiye'ye geleceği belirlenen iki kişi takibe alındı.

Şahısların, beraberindeki kaçak eşyayı İstanbul aktarmalı uçuşla Sivas'a götürüp piyasaya süreceği bilgisi edinildi.

İstanbul Havalimanı'na iniş yapan şahısların x-ray taramasından geçirilen valizlerinde yüklü miktarda elektronik sigara tütünü olduğu tespit edildi. Durum, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan sorumlu ekiplere bildirildi. Sivas'a gidecek uçağa yönelen şüpheliler, takibe alındı.

4 kişi gözaltına alındı

Kente iniş yapmalarının ardından valizlerini alan şahıslar, havalimanından çıkış yapacakları sırada Malatya Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu. Yapılan arama sonucu, valizlerde 6 bin 500 paket kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, kaçak eşyanın Türkiye'de dağıtımını yapacak kurye ve kaçakçılık girişimine dahil olduğu tespit edilen bir kamu görevlisi de yakalandı. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Tütünlerin piyasa değeri 500 bin lira

Operasyon neticesinde Türkiye'ye ithalatı yasaklanan ve değeri 500 bin lira olduğu anlaşılan elektronik sigara tütünlerinin kaçak yollardan piyasaya sürülmesinin önüne geçildi.

Olaya ilişkin Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.