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Türkiye
DHA 20.06.2023 10:55

Sarıyer'de İETT otobüsündeki yangın paniğe neden oldu

Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünden dumanların yükseldiğini farkeden şoför, otobüsü durdurup yolcuları tahliye etti. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sarıyer'de İETT otobüsündeki yangın paniğe neden oldu

Tarabya Bayırı Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında seyir halindeki İETT otobüsünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otobüsten dumanların yükseldiğini farkeden şoför otobüsü kenara çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri İETT otobüsündeki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle Tarabya Bayırı Caddesi sahil istikameti trafiğe kapatıldı.

Yanan otobüsün söndürülmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Sarıyer'de İETT otobüsündeki yangın paniğe neden oldu

"Birden alev almaya başladı"

Otobüsteki yolculardan Furkan Atbaş olayı, “Ben arka koltukta oturuyordum, Hacı Osman Bayırı'ndan gelirken hafiften duman atmaya başladı. Ondan sonra birden alev almaya başladı. Şoför hemen kapıları açtı, tüm yolcular tahliye oldu. İtfaiye ekipleri de kısa sürede geldi zaten yangın söndürüldü" dedi.

Ekiplerin yangınla iligili çalışması sürüyor. 

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