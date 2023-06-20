İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 76 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında 11-17 Haziran'da 61 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda 2 kilo 419 gram esrar, 891 gram sentetik uyuşturucu, 104 kök Hint keneviri, 203 uyuşturucu hap, 3 bin 217 sentetik ecza, 12 hassas terazi, 3 tabanca, 6 tüfek, 262 fişek ile suçtan elden edildiği değerlendirilen 109 bin 395 lira ele geçirildi.

Polis, 130 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 76'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.