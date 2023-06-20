Çok Bulutlu 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 20.06.2023 10:38

Depremzede öğretmen dolandırıcılara 320 bin TL'sini kaptırdı

Kahramanmaraş'ta depremden dolayı evsiz kalan 16 yıllık öğretmen, dolandırıcılara biriktirdiği 320 bin TL değerindeki 220 gram altın ve 5 bin lirasını kaptırdı.

Depremzede öğretmen dolandırıcılara 320 bin TL'sini kaptırdı

6 Şubat'ta depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta bir okulda öğretmenlik yapan 38 yaşındaki Hüseyin Altıparmak, 7 Haziran tarihinde bir numara tarafından arandı. Özel bir katılım bankasının yan kuruluşu olduklarını ve merkezi İngiltere'de bulunan şirketleri ile para kazandıracaklarını vadeden dolandırıcılar, depremzede öğretmenin yaklaşık 5 yıllık birikimi olan 220 gram altın ile 5 bin TL'sini dolandırdı.

Dolandırıcılarla yapılan telefon konuşmaları ile adeta hipnoz olduğunu ve gasp edildiğini anlatan Hüseyin Altıparmak, “Haftalık 4 bin dolara yakın gelir elde edebileceklerini ve bunu yaparken de herhangi bir illegal bir gelir olmadıklarını altın, petrol ve çeşitli piyasalardan kar elde edebileceğimizi söylediler. Helal olacağını söylediler. Bir saat konuştular ve iradeniz gasp oluyor. Bir saat sonra sanki hipnoz olmuş gibi o insanların söylediklerini yapıyorsunuz” dedi.

"Haftalık 4 bin dolara kadar kazanç elde edebileceklerini vadettiler"

Deprem sonrası evini kaybettiğini ve dolandırıcıların kendisine deprem bölgesi dışından bir ev vaadinde bulunduklarını ifade eden Altıparmak şöyle konuştu:

“Ben normalde bir yere kimlik kartımın fotokopisini verirken dahi bir not düşerdim. 5 bin liralık ilk başta bir yatırım yaptığımı ve kendilerinin ekstra hediye vereceklerini söylediler. Yaklaşık 2 saat sonra yatırım danışmanı adı altında bir kişi aradı ve merkezinin İngiltere'de olduğunu söyledi. Bu işlemleri için kendilerinin Dünya Bankası tarafından ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından da denetlendiğini söylediler. Hatta depremde evimin yıkıldığını söyleyince, ‘Ağabey istiyorsan deprem bölgesi dışında sana bir yerden ev ayarlayabiliriz' dediler. Benim hesabımı da gördüklerini söylediler ve insanın boş anına denk geliyor. Ben de banka hesabımda altın hesabım olduğunu söyledim ve bunu söyleyince kendiler açısından ilham verici hale geldi ve bu defa beni haftalık 4 bin dolara kadar kazanç elde edebileceklerini vadettiler. Ufak birikimlerle elde ettiğim 220 gram altınımı onlara teslim ettim. Bir gün sonra ‘eyvah' dedim ama iş işten geçmişti. Keşke bir gün sonra savcılığa gitseydim. Belki bu haberi izleyenler böyle bir durumla karşılaştığında hemen vakit geçirmeden ilgili kurumlara şikayetleriyle başvurabilirler.” 

ETİKETLER
Kahramanmaraş Deprem
Sıradaki Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:00
Fransa'da bir markanın tavukları bakteri şüphesiyle toplatıldı
10:58
Ağrı'ya düğüne giderken kaza yaptılar: 9 yaralı
10:59
Sarıyer'de İETT otobüsündeki yangın paniğe neden oldu
10:57
Malatya-Ankara arası Sivas Bölgesel Treni ile 6,5 saate düşecek
10:46
ABD'nin Wisconsin eyaletinde gençler arasındaki kavgada 6 kişi vuruldu
10:44
İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 76 kişi tutuklandı
Türkiye’nin büyüleyici doğal güzelliği: Artabel Gölleri
Türkiye’nin büyüleyici doğal güzelliği: Artabel Gölleri
FOTO FOKUS
Bariyerlere çıkıp iki teker üstünde metrelerce ilerleyen araç kamerada
Bariyerlere çıkıp iki teker üstünde metrelerce ilerleyen araç kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ