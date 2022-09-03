Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 12 katlı apartmanda yangın
[Fotograf: AA]
Sivas'ta 12 katlı apartmanın dış cephesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, dış cephede hasar oluştu. Gemerek ilçesinde de bir evde yangın çıktı. Depoya sıçrayan yangın, ev ve depodaki malzemelerde hasara neden oldu.
Gültepe Mahallesi Farabi Caddesi'ndeki 12 katlı apartmanın dış cephesinde yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın, apartmanın dış cephesinde hasara neden oldu.
Gemerek ilçesinde ev yangını
Gemerek ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde de Halim Bozdağ'a ait evde yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, Seyit Mehmet Demirkaya'ya ait depoya sıçradı.
[Fotoğraf: AA]
Gemerek Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, ev ve depodaki malzemelerde hasar oluştu.
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