Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda balıkçının oltasına köpek balığı takıldı
[Fotograf: DHA]
Çanakkale Boğazı'nda avlanan bir balıkçının oltasına camgöz cinsi köpek balığı takıldı.
Teknesiyle boğazda balık avına çıkan Hakan Karakaş, oltasını suya bıraktı.
Bir süre sonra oltaya balık vurduğunu fark eden Karakaş, misinayı çekmeye başladığında iğnenin ucunda köpek balığı olduğunu fark etti.
Cep telefonuyla yaklaşık 3 metre boyundaki camgöz cinsi köpek balığını görüntüleyip sosyal medya hesabında paylaşan Karakaş, oltasından kurtardığı balığı denize saldı.
Etiketler: Çanakkale
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