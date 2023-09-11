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Türkiye
DHA 11.09.2023 16:15

Şişme botla sürüklenen 4 kişi 13 saat sonra kurtarıldı

Tekirdağ'da şişme botla denize açıldıktan sonra kaybolan 4 kişi, Marmara Adası önlerinde fark edilip, 13,5 saat sonra Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Şişme botla sürüklenen 4 kişi 13 saat sonra kurtarıldı
[Fotograf: DHA]

Marmaraereğlisi'nin Dereağzı Mahallesi'ndeki Yüceler Tatil Sitesi önünden Mertcan K. , Hacı Ali A., Murat T. ve Yusuf D., dün saat 18.00 sıralarında şişme botla denize açıldı.

4 kişi, bir süre sonra dalgalar ile açığa sürüklenip, gözden kayboldu. Bottaki kişilerin yakınları, haber alamayınca Sahil Güvenlik Komutanlığı'na durumu bildirdi. Ekipler hem arama çalışması başlattı hem de ticari gemilere telsiz ile durumu bildirdi.

Marmara Denizi'nde gece boyunca çalışmalar sürerken, saat 07.30 sıralarında Rus bayraklı 'Serdolik isimli' kargo gemisi, Marmara Adası önlerinde, şişme bottaki 4 kişiyi fark etti.

Rus mürettebat, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, saat 11.00 sıralarında 4 kişiyi kurtarıp, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı iskelesine getirildi. Bu kişilerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Tekirdağ Sahil Güvenlik
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