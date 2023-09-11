Açık 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.09.2023 14:18

İstanbul'da okul servislerine denetim

İstanbul'da okulların yeni eğitim-öğretim yılına başladığı ilk gün çeşitli yerlerde kontrol noktası kuran polis ekipleri, okul servislerine yönelik denetim yaptı.

İstanbul'da okul servislerine denetim
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kentin birçok ilçesinde oluşturulan denetim noktalarında durdurulan okul servisleri denetlendi.

Fatih'teki Adnan Menderes Bulvarı'nda durdurulan araçlarda sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadıkları, servis araçlarındaki yolcu sayısı ve uyarı işaretleri kontrol edildi.

Ekipler, Bakırköy, Beyoğlu, Sarıyer, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Beykoz'da da okul servislerini denetledi.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
İzmir Foça'da orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:42
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz
13:59
İzmir Foça'da orman yangını
13:57
Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 497'ye çıktı
13:35
Balıkesir'de 6 göçmen kaçakçısı yakalandı
13:25
Borsadan günün ilk yarısında rekor seviye
13:13
Bakan Işıkhan: İstihdamda tarihin en yüksek seviyelerine ulaşıldı
Fas’ta depremzedeler için kan bağışı seferberliği sürüyor
Fas’ta depremzedeler için kan bağışı seferberliği sürüyor
FOTO FOKUS
Dalgalara aldırış etmeden denize girdi, boğulmaktan son anda kurtarıldı
Dalgalara aldırış etmeden denize girdi, boğulmaktan son anda kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ