Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 08:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şişli'de metruk binada yangın
İstanbul Şişli'de metruk binanın ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kuştepe Mahallesi Çiğdem Sokak'ta bulunan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken itfaiye ekipleri de yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.
Yan binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
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