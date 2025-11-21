Açık 9.5ºC Ankara
TRT Haber 21.11.2025 19:17

Şişli'de 25 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de bir işletmede yemek yiyen 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğunu, bu kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı:

"İstanbul’un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur.

Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." 

