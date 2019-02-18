Şırnak İlçe Jandarma Komando Alay Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik Faraşin bölgesi Doğanyol köyü kırsalında, "Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut 1 Operasyonu" düzenlendi.
PKK'lı teröristlerin kış üstlenmesine yönelik operasyonda güvenlik güçleri, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı, 2 bin 600 rakımlı bölgedeki arazide arama yaptı.
Teröristlere ait tespit edilen sığınakta 8 bidonda 22 bin 100 biksi mühimmatı bulundu.
Güvenlik güçlerinin ele geçirdiği mühimmat imha edildi, sığınak da kullanılamaz hale getirildi.
Kaynak: AA