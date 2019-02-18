Türkiye'de günde 700 bin araç ücretli olarak yıkanıyor. Özellikle yaz aylarında yıkama işlemleri daha fazla yapılıyor.

Araç sahiplerinin yaşadığı sorunlardan bazıları, benzin kapağının kırılması, krom çıtalarının paslanması ya da aracın istenilen şekilde temizlenmemesi.

Kullanılan temizlik maddeleri ya da fiziki hatalar nedeniyle bazen araçlarda hasar ve sorunlar oluşabiliyor.

TSE'den yeni düzenleme

Türk Standartları Enstitüsü (TSE), bu ve benzeri sorunların azaltılması adına yeni bir düzenleme yaptı. Yeni standartla birlikte artık oto yıkamacıların işi daha zor. Kullandıkları kimyasaldan suyun miktarına kadar her şeye daha fazla dikkat etmek zorundalar.

"Kullanılan tüm ürünler sağlığa ve araca zarar vermeyen kimyasallar olmak zorunda"

Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş, birçok kural setinin olduğunu belirterek, "İşletmenin sigorta poliçesi, Mali Mesuliyet Sigortası olmak zorunda. Kullandığı tüm ürünler sağlığa ve araca zarar vermeyen kimyasallar olmak zorunda" dedi.

İşletmelerin oluşacak zararı da tazmin etmek zorunda olduğu vurgulandı. Bunun için tüketici hakem heyetine başvuru yapılması yeterli olacak.

Bilirkişi incelemesi sonrası TSE kurallarına aykırılık tespit edilirse zararı firma karşılayacak.

Çalışanlar belgelendirilecek, kayıt dışı azalacak

Düzenleme, sektörde kayıt dışı işçi çalıştırılmasının da önüne geçmeyi hedefliyor.

50 binin üzerinde iş yeri bulunan oto yıkama sektöründe, 200 binin üzerinde çalışan bulunuyor.

Haber: Ersoy Kof

Kamera: Faruk Ölge