Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi aştı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 3 bin rakımlı yerleşim yerlerinde kar kalınlığı yer yer 2 metrenin üzerine kadar çıktı.

Tuzluca, Lise, Tayrı köylerinde günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

3 bin rakımlı yerleşim yerleri rüzgar ve tipi nedeniyle 2 metrenin üzerinde kar yığınlarının oluşmasına neden oldu.

Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı özel idare ekipleri yolları açık tutmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. İlçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan yayla köylerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yolu açan ekipler birkaç saat geçmeden tipi nedeniyle kapanan yolları tekrar açmaya çalışıyor.