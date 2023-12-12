Çok Bulutlu 8.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 12.12.2023 12:33

Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi aştı

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek rakımlı bölgelerde tipinin de etkisiyle yer yer kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için ekipler seferber oldu.

Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metreyi aştı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 3 bin rakımlı yerleşim yerlerinde kar kalınlığı yer yer 2 metrenin üzerine kadar çıktı.

Tuzluca, Lise, Tayrı köylerinde günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

3 bin rakımlı yerleşim yerleri rüzgar ve tipi nedeniyle 2 metrenin üzerinde kar yığınlarının oluşmasına neden oldu.

Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı özel idare ekipleri yolları açık tutmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyor. İlçe merkezine 32 kilometre uzaklıkta bulunan yayla köylerinde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yolu açan ekipler birkaç saat geçmeden tipi nedeniyle kapanan yolları tekrar açmaya çalışıyor. 

ETİKETLER
Şırnak Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Karadeniz, taşkınlara karşı erken uyarı sistemiyle donatılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:30
Hatay'da depremde yıkılan tarihi meclis binası yeniden yapılacak
13:19
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplandı
13:17
İsrail güçleri Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi
13:21
Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı: 'Seni öldüreceğim' dedi
13:15
ABD, İsrail konusunda "yalnız kaldığı" eleştirisine ironik biçimde "liderliğimizi sürdüreceğiz" yanıtını verdi
13:08
1 yaşındayken kansere yakalanan Efe Deniz'in umut veren hikayesi
Yeni sezonda ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'a ulaştı
Yeni sezonda ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi, Erzincan'a ulaştı
FOTO FOKUS
1 yaşındayken kansere yakalanan Efe Deniz'in umut veren hikayesi
1 yaşındayken kansere yakalanan Efe Deniz'in umut veren hikayesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ