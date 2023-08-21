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Türkiye
İHA 21.08.2023 16:53

Şırnak’ta DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY, DEAŞ terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

Şırnak’ta DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı

Terörle mücadele çerçevesinde kolluk kuvvetleri tarafından kent merkezi ve ilçelerinde DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerini eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 2'si ilgili birimlere teslim edildi. 

ETİKETLER
Şırnak Terörle Mücadele PKK/KCK PKK/YPG
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