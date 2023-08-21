Şırnak’ta DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı

Terörle mücadele çerçevesinde kolluk kuvvetleri tarafından kent merkezi ve ilçelerinde DEAŞ ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerini eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 2'si ilgili birimlere teslim edildi.