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Türkiye
İHA 30.10.2023 23:32

Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 78 gözaltı

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 78 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 78 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince asayiş ve kaçakçılık operasyonları düzenlendi.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramalarda, 4,29 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 6,63 gram eroin, 9.885 paket sigara, 487 adet puro, 25 kg. nargile tütünü, 1 kg. tütün, 4.376 adet muhtelif emtia,1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 1 adet fişek 9 adet cep telefonu, 38 adet cep telefonu aksesuarı, 2 adet kol saati, 18 adet elektronik emtia, 58 kg. kaçak çay ve 31 adet sahte dolar ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 46 kişi kaçakçılık, 20 kişi asayiş ve 2 şüpheli sahte belge ile ülkeden yasadışı çıkış suçundan toplam 78 şüpheli gözaltına alındı.

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