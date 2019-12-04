Türkiye
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi04 Aralık 2019 Çarşamba 10:29 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 10:46
İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı bölgesinde 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber