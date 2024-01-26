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Türkiye
TRT Haber 26.01.2024 20:06

Şırnak ve Hakkari'de karla mücadele sürüyor

Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Şırnak'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 3 metreyi geçerken, Hakkari'de 9 köy ve 14 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan ilçeye bağlı Yeşilöz ve Kerkül yollarında, kar kalınlığı 3 metreyi geçti.

İş makinelerinin kar kütleleri arasındaki çalışmaları da kameraya yansıdı. Şırnak Valiliği, vatandaşları yola tedbirsiz çıkmamaları konusunda uyardı.

Köy yolları ulaşıma kapandı

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 9 köy ve 14 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Köy yollarının bağlantısını sağlamak için karla mücadele çalışmalarında bulunan İl Özel İdaresi ekipleri, zorlu kış şartlarına adeta meydan okuyor.

Ekipler, Hakkari genelinde kapanan 23 yerleşim yeri yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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