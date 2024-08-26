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Türkiye
AA 26.08.2024 13:14

Sinop'taki sağanak nedeniyle 87 evde hasar oluştu

Sinop'un Gerze ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle 87 evde hasar meydana geldi.

Sinop'taki sağanak nedeniyle 87 evde hasar oluştu

İlçede dün etkili olan sağanakta su baskınlarının yaşandığı mahalle ve caddelerde temizlik çalışması yapılıyor.

Gerze Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Sinop ve Ayancık Belediyeleri ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında tahrip olan yol güzergahlarında da onarım işlemi gerçekleştiriliyor.

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, ilçede bir saat içerisinde metrekareye 90 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yüksek kesimlerdeki mahallerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığına dikkati çeken Belovacıklı, şöyle konuştu:

"Ama denizle birleştiğimiz alanlarda özellikle büyük sıkıntılar yaşadık. 87 tane birinci katta zemindeki evlerimizi su bastı. Bazı bölgelerde de mazgalların tıkanması nedeniyle yollarda taşkınlar oldu. Ekiplerimiz sahada, herkes işinin başında. Sinop ve Ayancık Belediyeleri'nden de destek aldık sağ olsunlar. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor, inşallah en kısa sürede ilçemizi eski haline getireceğiz."

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