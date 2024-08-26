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Türkiye
TRT Haber 26.08.2024 12:30

11 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Yurdun batı kesimleri ile Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 11 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

11 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzeyi ile zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Konya, Karaman, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Eskişehir'in güney çevrelerinin yerel olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Batı Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar, Kastamonu'nun kuzeyi, Samsun'un doğusu, Sinop'un batısı ve Bartın il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

Öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde yurdun batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, Denizli, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevreleri ile Eskişehir'in güneyinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, kuvvetli yağış beklenen Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Sinop, Samsun Uşak ve Bartın için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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