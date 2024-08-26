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Türkiye
İHA 26.08.2024 12:23

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 5 yaralı

Bolu Dağı'nda 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Bolu Dağı İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, araçların yoldan kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 5 yaralı
[Fotograf: İHA]

Ankara istikametinden İstanbul yönüne giden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde seyreden tıra daha sonra otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüj betonlarına çarparak durabildi. Kazada 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bolu Dağı İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, araçların yoldan kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açıldı. 

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