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Türkiye
AA 24.09.2024 12:54

Sinop'ta sağanak: 7 katlı binanın istinat duvarı yıkıldı

Sinop'ta kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. İstinat duvarının ayakta kalan bölümü 7 katlı binanın arka cephesinin üzerine devrildi, bazı yollarda hasar oluştu.

Sinop'ta sağanak: 7 katlı binanın istinat duvarı yıkıldı

Kentte iki gündür etkisini sürdüren gök gürültülü sağanak taşkınlara neden oldu.

Ada Mahallesi Esen Sokak'ta 7 katlı bir binanın arka tarafında bulunan istinat duvarı şiddetli yağış nedeniyle yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerince yapılan incelemede duvar altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hasar tespit çalışması yapıldı

İncelemelerin ardından Sinop Belediyesi ekipleri, çöken istinat duvarının ayakta kalan bölümünü yıkmak için çalışma başlattı.

Kepçe ile yapılan çalışma sırasında duvarın ayakta kalan bölümü 7 katlı binanın arka cephesinin üzerine devrilerek zarar verdi.

AFAD, itfaiye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yollar taş ve çamurla doldu

Kentteki olumsuz hava koşulları bazı bölgelerde taşkınlara da sebep oldu.

Zeytinlik Mahallesi Karakum mevkisinde taşan dereler dolayısıyla bazı yol güzergahları taş ve çamurla doldu. Belediye ekipleri taşkınların yaşandığı bölgelerde temizlik çalışması yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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