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Türkiye
AA 11.06.2024 10:06

Sinop'ta otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Sinop'ta, otomobille sağlık personelinin olduğu hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüleri öğrenilemeyen bir otomobille sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın ardından hafif ticari araçta yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sinop'ta otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ölenlerden 2'sinin ilçelerdeki devlet hastanelerinde görevli doktor olduğu öğrenildi.

Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, kaza yerinde incelemede bulundu.

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