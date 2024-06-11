Konya'da ekspertize götürülen aracın 3 farklı otomobilden toplandığı belirlendi

Konya'da, otomobil almak isteyen A.K, bir otomobili beğendi. Araç sahibi tarafından kendisine aracın sadece 2 parçasının değiştiği söylendi.

Gerçek, ekspertiz raporunda ortaya çıktı

Araç sahibinin kendisine 6 ay önce yaptırılan ekspertiz raporunu göstermesi üzerine A.K, aracı yeniden kontrol ettirmek için ekspertizin yolunu tuttu. Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda aracın, ön ve arka bölümlerinin farklı renkte olduğu belirlendi.

Detaylandırılan inceleme sonrası aracın tavanı, arka ve ön bölümlerinin birbirinden farklı araçlara ait olduğu raporlandı.

Ekspertiz raporunu gören A.K, aracı aldığı kişiye götürerek iade etti.

"Önceden ekspertiz raporunun olduğunu söyledi ama alakası yok"

Oto ekspertiz uzmanı Şenol uysal, son zamanlarda artan birleştirme olaylarına dikkati çekti.

Uysal, "Bir araç geldi. Bu araç için vatandaşa ‘2 tane değişeni var, başka bir şeyi yok' denilmiş. Gelen aracı biz de incelemeye başladık. Çalışma sonrası aracın arka tarafının kendi rengi ile farklı renk olduğunu gördük. Alt kısımda da aracı kaldırdığımızda kesme olduğunu, kapı içlerinden 2 ekleme bir araç olduğunu belirledik. Daha sonra aracın ön kısmına baktığımızda ön kısmı gri olduğunu gördük daha sonrasında tavanının da siyah olduğunu tespit ettik. Aracın arka kısmı lacivert, ön kısmı gri, tavan kısmı ise siyah 3 parçadan 1 araç yapmışlar. Aracı getiren kişiye bunu gösterdiğimiz zaman şoke oldu. Daha önceden ekspertiz raporunun olduğunu söyledi ama alakası yok" dedi.

"Vatandaşlarımızın dikkatli olması noktasında uyarmak istiyoruz"

Oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, araç alacak vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

Artık vatandaşın kime güveneceğini bilemediğini vurgulayan Uysal, "Bunun nedeni tabelaya gidiyor vatandaşlarımız. Bu işi verilen reklamlar değil, ustalar yapar." dedi.

İyi bir usta olmadığı sürece hangi ekspertize gidilirse gidilsin mutlaka başarısız olunacağının altını çizen uysal, "Aradan 6 ay geçmiş. Bu sürede kaza yapmıştır. Eski raporda bir şey yoktur, kendisi yaptırmıştır. Araçta hasar kaydı olmayabilir. Sanayiye gider yaptırır. Sadece değişen olur ama hasar kaydı yok. Biz bu işte sigortada kaza tespit tutanağı yok ama 5 parça değişen araçları çok gördük. Vatandaşlarımızın dikkatli olması noktasında uyarmak istiyoruz" diye konuştu.