Sinop'ta balıkçılar 15 kilogramlık levrek avladı

Kentte küçük teknesiyle kıyı balıkçılığı yapan Ufuk Yılmaz, avcılık yapmak için Ayancık ilçesi Gebelit koyunda denize açıldı.

Yılmaz, burada denize bıraktığı ağına 15 kilogramlık levrek takıldı.

Yılmaz, uzun yılladır aynı bölgede kıyı balıkçılığı yaptığını söyledi.

Zaman zaman ağlarına takılan bu büyüklükteki balıkların kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Deniz levreği son zamanlarda iyice azaldı. Nadir olarak ağlarımıza takılıyor. Bu sefer de bize nasip oldu." dedi.

Yılmaz, levreği kilogramı 800 liradan sattıklarını kaydetti.